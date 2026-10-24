Fajã da Ovelha recebe pela primeira vez a Taça da Madeira de Motocross

A Fajã da Ovelha recebe amanhã, pela primeira vez, a Taça da Madeira de Motocross. A iniciativa pretende dinamizar a modalidade na Região e proporcionar um dia de competição aos pilotos e entusiastas do motocross. A prova conta, até ao momento, com 20 pilotos confirmados, dos quais 14 competirão nas classes seniores MX1 e MX2 e seis nas categorias juniores MX65 e MX85, destinadas a jovens com idades compreendidas entre os oito e os 14 anos.

A organização está a cargo do CDR Prazeres, em parceria com a Exitus Madeira em declarações sobre a preparação do evento, o diretor de prova, Ricardo Andrade, assegura que estão reunidas as condições para mais uma jornada desportiva, destacando os trabalhos de manutenção realizados no circuito: "Temos tudo preparado para mais um grande evento, com uma manutenção acentuada na pista, já que assim o exigia, bem como melhoramento dos saltos", refere.

O responsável agradece ainda a colaboração do Município da Calheta, da Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha e dos patrocinadores que continuam a apoiar o projeto. A organização disponibilizará também os tradicionais espaços de venda de comida e bebidas, com o objectivo de proporcionar um dia de convívio aos espectadores.

Programa desportivo:

As actividades começam às 8h45, com a abertura das verificações técnicas. A primeira sessão de treinos está prevista para as 11h00, enquanto as corridas oficiais terão início às 14h00.

A última manga está agendada para as 16h30, estando a cerimónia de entrega de prémios prevista para as 17h30.

A Taça da Madeira de Motocross promete levar a Fajã da Ovelha um dia dedicado à competição e ao espetáculo motorizado, envolvendo pilotos de diferentes escalões etários e contribuindo para a promoção da modalidade na Região.