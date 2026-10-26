Abel Carreiro vence Taça da Madeira de Motocross

Abel Carreiro foi o grande vencedor da Taça da Madeira de Motocross 2026, disputada este domingo, na pista da Fajã da Ovelha, no concelho da Calheta. O piloto do CD 1.º de Maio dominou a categoria MX1, terminando a competição com 50 pontos, resultado que lhe garantiu igualmente o primeiro lugar na classificação Elite.

Numa jornada marcada pelas boas condições meteorológicas e por uma forte presença de público, João Sousa, da LMRS Motos – Yamaha, assegurou a segunda posição nas duas classificações, com 44 pontos, enquanto Vítor Freitas, do Team CDR Prazeres, completou o pódio, com 40 pontos.

Outro dos destaques da competição foi Tomás Camacho, da Associação Desportiva Os Profetas, que venceu a categoria MX2, também com 50 pontos. O piloto competiu aos comandos de uma Stark Varg EX, uma moto eléctrica, numa vitória que evidenciou a presença das novas tecnologias no motocross regional. Pedro Gonçalves, do CD 1.º de Maio, terminou na segunda posição, com 44 pontos, seguido de Marcelino Pita, do Team CDR Prazeres, com 40.

Nas categorias de formação, Rogério Freitas, do SC Santacruzense, conquistou a vitória na MX65, à frente de Renato Oliveira, da GOF, e Lourenço Basílio, da Exitus Madeira. Já na MX85, Marcus Gouveia, da Exitus Madeira, garantiu o primeiro lugar, seguido de João Gouveia, da ADC Santo da Serra.

A classificação por equipas foi igualmente favorável ao CD 1.º de Maio, que somou 80 pontos graças aos resultados alcançados por Abel Carreiro e Pedro Gonçalves. O Team CDR Prazeres terminou na segunda posição, com 74 pontos, enquanto a LMRS Motos – Yamaha fechou o pódio, com 68.

Organizada pelo Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, em parceria com a Exitus Madeira, a prova reuniu pilotos de diferentes escalões, equipas e numerosos adeptos, que acompanharam as corridas ao longo do dia.

A organização fez um balanço positivo da competição, destacando a adesão do público e o contributo dos pilotos, equipas, voluntários, patrocinadores e entidades envolvidas. O evento voltou a afirmar a pista da Fajã da Ovelha como um espaço de referência para a prática do motocross na Madeira, numa jornada que juntou a experiência dos pilotos mais consagrados à participação das novas gerações.