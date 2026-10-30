Paula Margarido defende liberdade de escolha e autonomia económica das mulheres

A Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, defendeu esta sexta-feira que a igualdade entre mulheres e homens deve traduzir-se na liberdade de escolha, na autonomia económica e na partilha das responsabilidades familiares, segundo a nota emitida.

A governante falava durante as I Jornadas da Mulher MaMi, promovidas pelo Centro de Desenvolvimento Infantil e Familiar MaMi, no Funchal, iniciativa que assinalou também o primeiro aniversário daquela instituição. "Nenhuma mulher deve ser obrigada a escolher um determinado modelo de vida. Ficar em casa, trabalhar, empreender ou mudar de caminho são opções que devem poder ser feitas com liberdade, dignidade e autonomia. A verdadeira igualdade não impõe um destino. Abre possibilidades», afirmou Paula Margarido.

A propósito da crescente visibilidade do fenómeno das 'tradwives', ou 'esposas tradicionais', nas redes sociais, a secretária regional considerou que todas as escolhas de vida merecem respeito, desde que sejam verdadeiramente livres. Ressalvou, contudo, a importância de salvaguardar a autonomia económica das mulheres e admitiu que a procura de modelos familiares mais tradicionais poderá também reflectir o desgaste provocado pelas dificuldades em conciliar a vida profissional, familiar e pessoal.

Na sua intervenção, Paula Margarido destacou os progressos da Região em matéria de igualdade remuneratória. De acordo com dados da Direcção Regional de Estatística da Madeira, a disparidade dos ganhos médios mensais entre mulheres e homens, entre os trabalhadores por conta de outrem a tempo completo e com remuneração completa, fixou-se nos 4,9%, em 2024. O valor ficou abaixo dos 7,7% registados a nível nacional.

A governante apontou ainda algumas das medidas promovidas pelo Governo Regional para reforçar a igualdade de oportunidades, apoiar o emprego e facilitar a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. Entre elas, destacou o Guia Regional para a Conciliação, o programa PROFAMÍLIA, desenvolvido através do Instituto de Emprego da Madeira, e os incentivos ao empreendedorismo feminino.

Neste último âmbito, salientou a majoração de 10% prevista no Programa de Criação de Empresas e Emprego para projectos que cumpram os requisitos de participação e emprego maioritário de mulheres.

Paula Margarido abordou também a necessidade de prevenir e combater todas as formas de assédio e abuso de poder, defendendo que a dignidade, a liberdade e a segurança de cada pessoa devem ser protegidas, independentemente do sexo ou da posição de quem adopta esses comportamentos.

No final, felicitou a directora do Centro MaMi, Dália Gouveia, e toda a equipa pelo primeiro aniversário da instituição, reconhecendo o trabalho desenvolvido no acompanhamento de crianças, jovens e famílias.