Expo Sénior reuniu cerca de 600 pessoas no Tecnopolo

Cerca de 600 pessoas assistiram à Expo Sénior: Festival Cultural, que decorreu no Auditório do Tecnopolo, no Funchal, reunindo dez grupos e 210 participantes em palco, no âmbito das comemorações do Mês do Idoso.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Longevidade e Envelhecimento Activo, voltou a colocar em evidência o papel da população sénior na vida cultural e comunitária, através de actuações de dança, canto, teatro e poesia.

Segundo o comunicado remetido, na sessão de abertura, a vereadora com os pelouros da Educação, Saúde, Social e Inclusão, Juventude e Desporto, Helena Leal, destacou a importância de iniciativas que valorizam a longevidade, o talento e a vontade de continuar a aprender. "Hoje, este palco pertence-vos", afirmou, dirigindo-se aos 210 participantes que apresentaram o trabalho desenvolvido ao longo de vários meses de preparação e ensaios.

Helena Leal salientou que, por detrás de cada actuação, estão o empenho e a dedicação dos participantes, mas também o contributo de professores, técnicos e instituições. A vereadora deixou uma palavra de reconhecimento a todos os envolvidos e felicitou os grupos pelas apresentações.

"A idade não define os nossos limites. Envelhecer não significa deixar de sonhar, descobrir novos interesses ou participar activamente na sociedade", referiu, defendendo que cada etapa da vida pode abrir caminho a novas experiências, amizades e formas de realização pessoal.

A autarca considerou ainda que a Expo Sénior é um espaço de encontro e valorização, onde se demonstra que "a cultura não tem idade, que a criatividade não tem prazo de validade e que nunca é tarde para aprender algo de novo".