Resgate de cadáver em curso na escarpa da Ponta de São Lourenço
Está em curso uma operação de resgate de um cadáver na escarpa da Ponta de São Lourenço, no concelho de Machico.
A informação foi confirmada ao DIÁRIO pelo subintendente da Polícia de Segurança Pública (PSP), José Catanho, que adiantou que, por se tratar de uma zona de orla marítima, a ocorrência está sob a responsabilidade da Polícia Marítima.
No local encontram-se os Bombeiros Municipais de Machico, a Polícia Marítima e a PSP, estando a decorrer as diligências necessárias para o resgate do corpo.
O DIÁRIO tentou apurar mais pormenores sobre a ocorrência, mas, até ao momento, não foi possível obter informações adicionais.
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