Carraças obrigam a transferir doentes em hospital de Vila Real

A Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (ULSTMAD) confirmou hoje a deteção de carraças numa área de internamento, situação que originou uma transferência temporária de doentes e uma intervenção de desinfestação.

Segundo disse a ULSTMAD, com sede em Vila Real, numa resposta por escrito, esta é uma segunda situação de deteção de carraças, sendo que foi feita uma primeira desinfestação "após a qual o problema aparentava estar resolvido".

A primeira situação aconteceu no início do mês de outubro.

"Perante a identificação de um novo foco, de dimensão reduzida, a ULSTMAD decidiu realizar uma nova intervenção de desinfestação, acompanhada de uma nova transferência temporária dos doentes para outra ala, de forma a garantir a continuidade da prestação de cuidados em condições de segurança", explicou.

A Unidade Local de Saúde salientou que "não foram identificados doentes afetados por esta ocorrência".

Adiantou que estão a ser realizadas as cirurgias urgentes/emergentes e que as programadas estão com alguns constrangimentos, referindo que estas serão remarcadas com a maior brevidade possível.

Na informação divulgada, a instituição disse que mantém o acompanhamento da situação e que adotará as medidas adicionais que se revelem necessárias, tendo "como prioridade a segurança e o bem-estar dos doentes e profissionais".

O conselho de administração da ULSTMAD reafirmou o seu "compromisso com a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde prestados" e garantiu "a adoção das medidas necessárias à resolução da situação".