JPP espera celeridade na intervenção na escarpa da Calheta
O vereador do JPP na Câmara da Calheta espera que a intervenção na escarpa seja feita com celeridade. “Finalmente há um anúncio de investimento na escarpa, espero agora que o início das obras não leve tantos anos como todos estes em que a escarpa tem apresentado riscos”, sublinha Basílio Santos.
O vereador faz questão de sublinhar que a actual presidente está há 12 anos com funções executivas na autarquia, “mas durante todo esse tempo esqueceu-se da escarpa”. É desta forma que Basílio Santos reage ao anúncio da presidente da autarquia de que está na posse de um estudo que indica que as obras de consolidação subiram dos 13 milhões de euros, em 2019, para 18 milhões em 2026, e espera que “a desejada obra se concretize o mais rapidamente, como promete a senhora presidente".
Basílio Santos deixa uma recomendação ao executivo autárquico para levar em linha de conta antes da empreitada avançar: “Existe debaixo da escarpa uma faixa de terreno privada, deixo aqui a sugestão à Câmara e ao Governo Regional para que adquiram essa parcela de terreno permitindo alargar a zona de estacionamento e porventura construir infraestruturas de apoio à zona balnear e aos desportos náuticos.”