Novo dia, novos congestionamentos, os mesmos locais de sempre

Bom dia. Já a começar a habituar ao horário de inverno que entrou em vigor este fim-de-semana, os condutores que enfrentam o tráfego nesta manhã de quarta-feira, deparam-se com os mesmos congestionamentos nos locais habituais.

Mais de 6 km de extensão no sentido Machico - Ribeira Brava, desde a subida do Caniço, aliás a começar no troço desde Porto Novo, tudo devido a tráfego intenso.

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No sentido oposto, menos intenso, mas também cada vez mais frequente no troço entre Santa Luzia e Santo António ao longo de 1 km de congestionamento.

Mais atrás, também no acesso ao Funchal pela zona Oeste da Madeira, a subida de Santa Rita começa a dar problemas de congestionamento.

Nenhuma das situações se deve a outro factor que não haver viaturas a mais a estas horas, já com um novo dia no horizonte. Conduza com precaução.