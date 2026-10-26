Novo ginásio da Ponta do Sol representa investimento de 500 mil euros

A promoção da actividade física está na origem do novo investimento de Alex Sampaio e da mulher, que abriram um ginásio na Ponta do Sol. O projecto representa cerca de 500 mil euros e surgiu depois de o espaço anterior se tornar limitado para responder à procura.

“Decidi, com alguma coisa à mistura de aventura, avançar nesta pequena aventura juntamente com a minha esposa”, explicou Alex Sampaio. O empresário diz que o novo espaço foi pensado para ser “autossustentável”, com painéis solares que deverão permitir chegar a um consumo de energia nulo durante o Verão. A fachada envidraçada foi escolhida para aproveitar a luz natural e a vista sobre a paisagem.

A equipa é composta por oito profissionais de exercício físico e um nutricionista. A adesão inicial surpreendeu os responsáveis. “Não estávamos à espera desta procura”, afirmou Alex Sampaio, que já recebia clientes com idades até aos 85 anos no espaço anterior.

O ginásio procura servir pessoas de diferentes idades e níveis de condição física. Além das actividades no próprio espaço, a equipa dá aulas em vários pontos do concelho, no âmbito de um programa da Câmara Municipal dirigido também à população sénior. “São aulas apropriadas a essas pessoas e têm uma enorme procura”, destacou o empresário.