A Polícia Marítima resgatou hoje 43 imigrantes que se encontravam isolados numa praia da ilha de Gavdos, na Grécia, no âmbito da missão que está a realizar através da Agência Europeia da GuteNacional (AMN).

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) indica que os 43 homens foram resgatados durante uma ação de patrulha marítimo pelos elementos da Polícia Marítima.

Segundo AMN, os imigrantes foram resgatados após terem sido detetados numa praia, tendo sido transportados pela Polícia Marítima para o porto de Karave, onde aguardaram as autoridades competentes.

A Polícia Marítima está na Grécia integrada na missão "Joint Operation (JO) Greece 2026", coordenada pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), em apoio à Guarda Costeira helénica, que tem como objetivo contribuir para "a vigilância da fronteira marítima externa da União Europeia e para a resposta operacional a situações que coloquem em risco a vida humana no mar".