Trabalhadores da SocioHabitaFunchal com novo acordo

A SocioHabitaFunchal assinou, esta terça-feira, um acordo de empresa com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP), com o objectivo de promover a igualdade de direitos e condições laborais entre os funcionários da estrutura municipal.

A assinatura decorreu na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, numa cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Jorge Carvalho, da vereadora com o pelouro da Habitação, Helena Leal, da administradora da SocioHabitaFunchal, Graça Correia, e de representantes do sindicato.

Na ocasião, Jorge Carvalho classificou a assinatura como um "momento importante" para o Município, considerando que representa o cumprimento de um compromisso assumido pelo Executivo Municipal relativamente à valorização dos trabalhadores.

O autarca destacou ainda a importância social da SocioHabitaFunchal, responsável pelo acompanhamento de cerca de 1.200 famílias, distribuídas por aproximadamente 40 conjuntos habitacionais. Nesse sentido, agradeceu o empenho dos cerca de 60 trabalhadores da empresa, cujo contributo considerou fundamental para assegurar respostas na área da habitação.

Já a administradora da SocioHabitaFunchal, Graça Correia, sublinhou que o acordo concretiza uma ambição antiga da empresa, nomeadamente a aproximação das condições laborais entre os trabalhadores pertencentes ao quadro da Câmara Municipal do Funchal que exercem funções na SocioHabitaFunchal e aqueles que integram directamente o quadro da empresa.

Este acordo é um passo importante, um reconhecimento e uma valorização do vosso trabalho. Vai contribuir para que todos os profissionais se sintam tratados com justiça e com igualdade de oportunidades Graça Correia, administradora da SocioHabitaFunchal

Graça Correia agradeceu ainda o envolvimento do Executivo Municipal e dos representantes do SINTAP na concretização do acordo, que pretende reforçar a valorização dos trabalhadores e contribuir para a qualidade dos serviços prestados à população.