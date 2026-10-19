Bombeiros Voluntários Madeirenses treinam resgate em montanha com recurso a drone

A Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses realizou, durante o dia de ontem, mais uma sessão de treino mensal, dedicada ao aperfeiçoamento das técnicas de salvamento em locais de difícil acesso.

De acordo com a informação divulgada pela corporação nas redes sociais, o exercício teve especial enfoque nas manobras de resgate em grande ângulo e na movimentação de vítimas, competências essenciais para responder a ocorrências em zonas de montanha e terrenos de acesso condicionado.

Ver Galeria

O treino integrou também a utilização de um drone para reconhecimento aéreo, uma ferramenta que permite melhorar a avaliação do terreno, identificar possíveis acessos e apoiar o planeamento das operações de resgate.

A sessão contou com a presença do Comando dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que acompanhou os trabalhos e as capacidades técnicas demonstradas pelos elementos da equipa.

A corporação sublinha a importância da preparação contínua para garantir uma resposta eficaz em situações de emergência, reforçando o compromisso dos seus operacionais com a segurança da população.