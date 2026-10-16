Lourenço Viveiros conquista bronze no Mundial de SUPC

O jovem madeirense Lourenço Viveiros conquistou, ao início da tarde a medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Stand Up Paddle Canoe (SUPC) na distância de sprint, em juniores.

O atleta do Ludens Clube Machico que em Setembro já tinha festejado dois títulos de campeão da Campeonato da Europa, hoje veio a brilhar no Mundial que está a ter lugar em Sabaudia, em Itália.

Depois de uma caminhada de grande nível até à final dos 100 metros sprint o jovem de Machico cortou a linha de meta com o tempo de 24,14 segundo o que lhe permitiu subir ao terceiro lugar do pódio, atrás do romeno Matei Barbur, que com o registo de 23,74 sagrou-se campeão do Mundo, enquanto o alemão Marlon Daskiran com o a marca de 23,96 foi medalha de prata.

Já amanhã João Lourenço Viveiros volta a entrar em acção, desta feita na prova de race técnico, onde espera repetir o melhorar o título de vice-campeão do Mundo alcançado em 2025.

Nestes campeonatos referência ainda para Carlota Rodrigues, que com apenas 16 anos teve a sua estreia inédita em Mundiais. Na prova de sprint júnior a atleta do Clube Naval do Funchal veio a atingir a final B onde terminou num honroso terceiro lugar o que lhe valeu ser a 11.ª melhor atleta nos campeonatos, entre as mais de 80 atletas inscritas. A navalista está também amanhã presença nas semi-finais da prova de race técnico.