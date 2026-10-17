Lourenço Viveiros conquista segunda medalha de bronze no Mundial
Madeirense foi o terceiro mais rápido na final de juniores de Race Técnico dos Campeonatos do Mundo de Stand up Paddle Canoe.
João Lourenço Viveiros voltou hoje a subir ao pódio nos Campeonatos do Mundo de Stand Up Paddle Canoe (SUPC), que decorrem em Sabaudia, Itália, ao conquistar a medalha de bronze na disciplina de Race Técnico, em juniores.
Depois do terceiro lugar no sprint de 100 metros, o atleta do Ludens Clube de Machico repetiu a posição, concluindo a final com o tempo de 4.50,22 minutos. Lourenço, que ambicionava superar o título de vice-campeão mundial alcançado em 2025 nesta disciplina, tinha sido o mais rápido na primeira meia-final, com 4.41,81 minutos.
O japonês Tatsuma Nishikawa conquistou o ouro, com 4.36,85 minutos, enquanto o alemão Marlon Daskiran foi segundo, em 4.44,50 minutos.
Aos dois bronzes conquistados nestes Mundiais, o jovem madeirense junta os dois títulos de campeão da Europa alcançados este ano, nas disciplinas de sprint e Race Técnico.
A outra madeirense em prova, nesta disciplina, e também no escalão júnior, Carlota Rodrigues, do Clube Naval do Funchal acabou por ficar pelas semi-finais.
Amanhã disputa-se os mundiais de longa distância