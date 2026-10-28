Investigadoras da UMa levam estudos sobre mulheres do Atlântico ao Brasil

Duas investigadoras da Universidade da Madeira (UMa) participam na Semana dos Webinários do Colégio Doutoral Tordesilhas, promovida pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, no Brasil, onde vão apresentar estudos sobre o papel das mulheres na história literária e cultural do espaço atlântico.

Trata-se da professora Luísa Antunes Paolinelli e da investigadora e doutoranda Cátia Vieira Pestana, ambas membros da direcção da Associação para o Desenvolvimento dos Estudos Globais e Insulares (ADEGI).

O encontro científico reúne docentes, investigadores e doutorandos de universidades de Portugal, Espanha e Brasil, promovendo a partilha de conhecimento e o reforço da cooperação académica internacional.

A participação das duas representantes da Madeira centra-se na investigação sobre as mulheres em trânsito no espaço atlântico, as suas redes de sociabilidade, a circulação cultural e o contributo feminino para a construção da literatura e da identidade insular.

Os trabalhos procuram recuperar trajectórias e produções culturais de mulheres frequentemente esquecidas pela historiografia e pelos estudos literários tradicionais.

As investigadoras pretendem ainda demonstrar que a insularidade, longe de representar isolamento, constituiu historicamente um espaço de encontro, circulação de ideias e estabelecimento de relações culturais entre a Madeira e outros territórios atlânticos.

A iniciativa permite igualmente projectar internacionalmente a investigação desenvolvida na UMa e na ADEGI, reforçando a cooperação científica com instituições do espaço ibero-americano e a valorização do património cultural insular.