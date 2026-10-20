Representantes da República debatem desafios da insularidade

O Representante da República para a Madeira, Paulo Barreto, recebeu a Representante da República para os Açores, Susana Goulart Costa, no Palácio de São Lourenço, para uma reunião sobre desafios comuns aos dois arquipélagos, com destaque para a insularidade e a evolução demográfica.

Susana Goulart Costa está na Madeira para participar no encontro de boas práticas museológicas, que decorre de quarta-feira a sábado, numa organização da Direcção Regional da Cultura, do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores.

A desaceleração demográfica foi uma das preocupações destacadas pela Representante da República para os Açores, que alertou para as consequências da perda de dinamismo populacional na economia regional.

"Uma questão com a qual estou particularmente preocupada é com a desaceleração demográfica, portanto, a desvitalização do ponto de vista do crescimento populacional", afirmou, em declarações à RTP Madeira, acrescentando que esta tendência tem repercussões no sector económico e na sustentabilidade financeira da Região Autónoma dos Açores.

Susana Goulart Costa defendeu a importância da partilha de experiências entre as duas regiões autónomas, nomeadamente no âmbito das competências dos representantes da República, considerando que o diálogo pode contribuir para sensibilizar os órgãos regionais e os poderes nacionais para as especificidades dos arquipélagos.

Paulo Barreto destacou igualmente a importância da troca de opiniões e da manutenção de um canal de comunicação entre os dois representantes, que desempenham funções semelhantes na Madeira e nos Açores.

"Temos as mesmas funções, cada um na sua região autónoma. É sobretudo conversarmos", afirmou.

A reunião permitiu abordar preocupações comuns às duas regiões insulares, à margem da participação de Susana Goulart Costa na iniciativa dedicada às boas práticas museológicas.