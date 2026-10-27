Vela esquecida provoca incêndio em apartamento no Funchal
Uma vela esquecida numa varanda estará na origem de um incêndio num apartamento, na Rua Nova da Quinta Deão, no Funchal, esta terça-feira à noite.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados pelas 20h20, tendo mobilizado para o local três viaturas, uma ambulância e 11 elementos.
Ver Galeria
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses também accionaram uma ambulância para o local.
O fogo já foi extinto, estando os bombeiros a proceder à ventilação do espaço.
Não há registo de feridos.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo