Dois cruzeiros e dois veleiros cruzam-se no Funchal

O Porto do Funchal recebe, esta quarta-feira, dois navios de cruzeiro e outros tantos veleiros, num dia marcado por uma intensa movimentação marítima. No total, os 'gigantes' 'AIDAprima' e o 'Viking Sea' transportam 5.070 passageiros e 1.477 tripulantes.

O primeiro a chegar foi o 'AIDAprima', que atracou pelas 6h30, proveniente de Lisboa. O navio da companhia AIDA Cruises encontra-se a realizar uma viagem de 11 noites entre Hamburgo, na Alemanha, e Tenerife, nas Canárias, transportando 4.162 passageiros e 1.011 tripulantes.

Antes de chegar à Madeira, a embarcação, agenciada pelo Blatas, passou por Southampton, em Inglaterra, Gijón e Corunha, em Espanha, e ainda pelo Porto e Lisboa. A partida do Funchal está prevista para as 18 horas, com destino a Santa Cruz de La Palma, antes de terminar a viagem em Tenerife.

Pouco depois, pelas 7h15, foi a vez de o Viking Sea entrar no Porto do Funchal, proveniente de Valência, em Espanha. A bordo seguem 1.374 pessoas, das quais 908 passageiros e 466 tripulantes.

O navio da Viking Ocean iniciou a viagem a 18 de Outubro, em Livorno, Itália, tendo passado por Monte Carlo, Marselha, Sète, Barcelona e Valência. A escala na Madeira antecede a travessia do Atlântico, com destino a Philipsburg, na ilha de São Martinho, nas Caraíbas. A partida está igualmente agendada para as 18 horas.

Depois de São Martinho, o Viking Sea, também agenciado pela Blatas, prossegue viagem até Porto Rico, onde termina o itinerário.

A movimentação no porto fica ainda marcada pela presença de dois veleiros: o Sørlandet, agenciado pela Wilhelmsen, e o SS Alva, representado pela Funchal Marítima.

O Sørlandet, com 94 tripulantes a bordo, deixou a Madeira durante a manhã, seguindo viagem para Vigo, em Espanha. Já o SS Alva, que transporta 41 tripulantes, permanece no Funchal até quinta-feira.