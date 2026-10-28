PS culpa GESBA pela quebra na comercialização de banana

O PS-Madeira considera que a quebra de 15,4% na comercialização de banana nos primeiros nove meses deste ano demonstra o falhanço do modelo de gestão do sector, assente no monopólio da GESBA, e exige o aumento dos preços pagos aos produtores.

A deputada Sílvia Silva acusa a empresa pública de beneficiar à custa dos bananicultores, que continuam a perder rendimentos. "Quando há prejuízo, é para os bananicultores, porque a GESBA encontra sempre forma de sair beneficiada", afirma.

Para a parlamentar, os resultados negativos não podem ser atribuídos exclusivamente às condições meteorológicas, reflectindo também a incapacidade do Governo Regional para adaptar a cultura às alterações climáticas e torná-la mais resiliente.

Sílvia Silva critica ainda a política de preços da GESBA, que privilegia a banana de categoria extra, pagando valores reduzidos pelas categorias inferiores, precisamente as mais afectadas pelos episódios de mau tempo.

A socialista sustenta que os produtores recebem actualmente, em média, menos por quilo de banana do que há 20 anos, acusando a empresa pública de não assegurar a sustentabilidade económica da actividade.

A deputada aponta também falhas na protecção dos agricultores, nomeadamente ao nível dos seguros, considerando que as soluções contratadas oferecem benefícios insuficientes.

Perante este cenário, o PS anuncia novas propostas para aumentar os rendimentos dos bananicultores, incluindo a subida dos preços pagos em todas as categorias e a criação de um seguro mutualista destinado a cobrir prejuízos não abrangidos pelo seguro colectivo.