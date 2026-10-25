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Choque provoca dois feridos na Ribeira Brava

Fotos DR
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Uma colisão que envolveu três carros provocou, esta tarde, dois feridos, junto ao Túnel do Gesteiro, na Via Expresso 3 (VE3), no concelho da Ribeira Brava.

O alerta foi dado pelas 14h41, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

Do acidente resultaram dois feridos ligeiros, um homem e uma mulher, que foram assistidos no local pelos bombeiros e posteriormente transportados para o Serviço de Urgência do Centro de Saúde da Ribeira Brava, para uma maior avaliação médica.

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