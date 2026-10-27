Gonçalo Maia Camelo (IL) voltou à questão dos dois metros que passam a ser a área non aedificandi, dizendo ter muitas dúvidas quanto à necessidade de construir a dois metros da via rápida. O deputado garantiu ser um defensor da propriedade, iniciativa e construção privada, mas não concorda com a construção a dois metros da estrada regional, como a via rápida.

Maia Camelo, tal como o JPP, também duvida do que está previsto sobre o uso da propriedade privada. “É um diploma contraditórios”, com ausência de pareceres.