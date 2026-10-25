Oito veleiros procuram 'abrigo' ao largo da Praia Formosa

Oito veleiros encontram-se, na tarde deste domingo, fundeados ao largo da Praia Formosa, no Funchal, aproveitando as condições mais favoráveis que se fazem sentir naquela zona da costa sul da Madeira.

A presença das embarcações estará relacionada com o vento e a maior agitação marítima que têm afectado sobretudo o lado Leste da ilha, o que leva a procurar águas mais abrigadas.

Foto Orlando Drumond

Os veleiros encontram-se a alguma distância da costa, formando um cenário pouco habitual para quem aproveita este domingo de sol na Praia Formosa.

Em terra, o ambiente é bem diferente. As temperaturas agradáveis levaram várias pessoas à praia, onde não faltam banhistas a aproveitar o mar e o bom tempo, apesar de estarmos já na última semana de Outubro.

Funchal chega aos 25,8 graus em pleno Outono

O último domingo de Outubro está a ser marcado por temperaturas convidativas a um mergulho no mar. Às 13 horas, o Funchal registava 25,2 ºC, depois de os termómetros terem atingido uma máxima de 25,8 ºC - no Observatório Meteorológico (Lazareto), às 12h40.

Valores que ajudam a explicar a presença de numerosos banhistas na Praia Formosa, num dia de céu pouco nublado e temperaturas mais próximas das habituais no Verão.

Ver Galeria Foto Orlando Drumond

Às 13 horas, no Lugar de Baixo, os termómetros marcavam 23,4 ºC, enquanto São Vicente registava 23 ºC. No Aeroporto da Madeira, a temperatura situava-se nos 22,2 ºC, precisamente o mesmo valor observado no Caniçal e na Quinta Grande, com uma diferença de uma décima neste último caso. Já no Porto Santo, os termómetros assinalavam 22,3 ºC.

Nas zonas mais altas, o cenário é diferente. O Pico do Areeiro registava 17,1 ºC, o Chão do Areeiro 16,7 ºC e o Santo da Serra 16,2 ºC. Uma diferença de nove graus entre o Funchal e o Santo da Serra, numa tarde em que a capital madeirense apresenta a temperatura mais elevada entre as estações meteorológicas analisadas.