Oito veleiros procuram 'abrigo' ao largo da Praia Formosa
Embarcações estão a se resguardar do vento e da maior agitação marítima
O último domingo de Outubro também está a ser marcado por temperaturas convidativas a um mergulho no mar. Funchal apresenta temperatura mais elevada.
Oito veleiros encontram-se, na tarde deste domingo, fundeados ao largo da Praia Formosa, no Funchal, aproveitando as condições mais favoráveis que se fazem sentir naquela zona da costa sul da Madeira.
A presença das embarcações estará relacionada com o vento e a maior agitação marítima que têm afectado sobretudo o lado Leste da ilha, o que leva a procurar águas mais abrigadas.
Os veleiros encontram-se a alguma distância da costa, formando um cenário pouco habitual para quem aproveita este domingo de sol na Praia Formosa.
Em terra, o ambiente é bem diferente. As temperaturas agradáveis levaram várias pessoas à praia, onde não faltam banhistas a aproveitar o mar e o bom tempo, apesar de estarmos já na última semana de Outubro.
Funchal chega aos 25,8 graus em pleno Outono
O último domingo de Outubro está a ser marcado por temperaturas convidativas a um mergulho no mar. Às 13 horas, o Funchal registava 25,2 ºC, depois de os termómetros terem atingido uma máxima de 25,8 ºC - no Observatório Meteorológico (Lazareto), às 12h40.
Valores que ajudam a explicar a presença de numerosos banhistas na Praia Formosa, num dia de céu pouco nublado e temperaturas mais próximas das habituais no Verão.
Às 13 horas, no Lugar de Baixo, os termómetros marcavam 23,4 ºC, enquanto São Vicente registava 23 ºC. No Aeroporto da Madeira, a temperatura situava-se nos 22,2 ºC, precisamente o mesmo valor observado no Caniçal e na Quinta Grande, com uma diferença de uma décima neste último caso. Já no Porto Santo, os termómetros assinalavam 22,3 ºC.
Nas zonas mais altas, o cenário é diferente. O Pico do Areeiro registava 17,1 ºC, o Chão do Areeiro 16,7 ºC e o Santo da Serra 16,2 ºC. Uma diferença de nove graus entre o Funchal e o Santo da Serra, numa tarde em que a capital madeirense apresenta a temperatura mais elevada entre as estações meteorológicas analisadas.