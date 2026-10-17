Dois cruzeiros trazem quase 9 mil pessoas ao Funchal

O Porto do Funchal recebe este fim-de-semana dois navios de cruzeiro que, em conjunto, transportam perto de nove mil pessoas, entre passageiros e tripulantes. O primeiro a chegar foi o Celebrity Xcel, que entrou na baía esta manhã, pelas 7 horas, proveniente de Lisboa, para uma escala de dois dias.

De acordo com informação divulgada pela Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), o navio transporta 4.638 pessoas, das quais 3.202 são passageiros e 1.436 tripulantes. Vai permanecer durante a noite no Funchal, estando a partida prevista para as 17 horas de domingo, com destino a Tânger, em Marrocos.

O Celebrity Xcel é o mais recente navio da frota da Celebrity Cruises e está a realizar uma viagem de 11 noites pelo Mediterrâneo e Atlântico. Partiu de Barcelona a 12 de Outubro, passou por Cádis e Lisboa e, depois da Madeira, seguirá para Tânger e Palma de Maiorca, antes de regressar à cidade catalã, no dia 23.

Depois desta viagem, o navio seguirá para os Estados Unidos, onde ficará a operar nas Caraíbas. O regresso à Europa está previsto para Abril de 2027, altura em que deverá voltar a fazer escala no Funchal.

Entretanto, na manhã de domingo, o Celebrity Xcel terá a companhia do Norwegian Viva, cuja chegada está prevista para as 6 horas, proveniente de Motril, em Espanha. Este segundo navio transporta 2.884 passageiros e 1.453 tripulantes, num total de 4.337 pessoas.

O Norwegian Viva encontra-se numa viagem de reposicionamento entre Barcelona e Galveston, no Texas, onde deverá permanecer nos próximos meses. Depois do Funchal, o itinerário inclui escalas nas Caraíbas, nomeadamente em St. Maarten, na República Dominicana e na Jamaica.

As duas escalas são da responsabilidade da JFM Shipping e representam, em conjunto, a passagem de 8.975 passageiros e tripulantes pelo Porto do Funchal durante o fim-de-semana.