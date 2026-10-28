Movimento de Mulheres apela à participação em manifestação pela habitação

O Núcleo da Madeira do Movimento Democrático de Mulheres (MDM) apelou à participação na Manifestação pelo Direito à Habitação, convocada pelo Movimento Porta a Porta para o próximo dia 14 de Novembro, pelas 11 horas, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.

Em comunicado, a organização alerta para as dificuldades crescentes no acesso à habitação, considerando que as mulheres são particularmente afectadas pelo aumento das rendas e dos encargos com o crédito à habitação, agravados pelas desigualdades salariais.

Segundo o MDM, as mulheres continuam a auferir, em média, salários entre 8% e 14% inferiores aos dos homens, circunstância que dificulta a capacidade de assegurar uma habitação digna e adequada às necessidades familiares.

A organização invoca ainda dados divulgados pelo Governo Regional, no âmbito da Estratégia Regional para a Habitação, segundo os quais o perfil mais comum das pessoas com carências habitacionais corresponde a mulheres que são mães e que, apesar de trabalharem, não dispõem de rendimentos suficientes para suportar as despesas da habitação e dos respectivos agregados familiares.

Perante este cenário, o MDM defende a adopção de medidas que garantam o direito à habitação e combatam as desigualdades sociais e económicas.

A estrutura regional apela, por isso, à mobilização dos madeirenses e porto-santenses para a manifestação de 14 de Novembro, considerando fundamental dar expressão pública à reivindicação de melhores condições de vida e de maior justiça social.