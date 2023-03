Escola Dª. Lucinda de Andrade celebra hoje o Dia da Escola com os olhos postos no futuro

Assinala-se hoje o Dia da Escola Básica e Secundária D.ª Lucinda Andrade, São Vicente, e para o efeito será realizada, pelas 16 horas, uma cerimónia comemorativa, no Pavilhão Gimnodesportivo de São Vicente, anexo ao edifício da escola,

Nesta cerimónia, que contará o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e demais entidades, serão entregues os Certificados de Prémios de Mérito Escolar aos alunos que se distinguiram no ano lectivo passado, bem como será hasteada simbolicamente a bandeira do Eco-Escolas.

A comemoração desta data marca o dia do nascimento da D. Lucinda Andrade, professora que nasceu no concelho e que se destacou na área do ensino, sendo considerada a "mãe" do ensino secundário de São Vicente, visto que ensinava conteúdos desse nível de ensino.

Vários anos volvidos, desde a fundação deste estabelecimento escolar, em 1988, o actual presidente do Conselho Executivo, Bento Silva, sublinha que um dos principais objectivos para o futuro passa por "continuar a servir os interesses da população, porque uma escola tem que viver em função da sua comunidade".

Desse modo, para que isso continue a suceder, o dirigente apela que sejam disponibilizados mais apoios por parte da tutela, de forma a melhorar e a modernizar as infra-estruturas do estabelecimento.

É possível dar mais qualidade e uma das formas de fazer isso é pensar que este edifício tem 30 anos e nunca teve nenhuma intervenção de fundo. Neste momento, as rugas já começam a aparecer, por isso pedimos para que a modernizem. É a altura de começarem a olhar também para a nossa escola Bento Silva, presidente do Conselho Executivo

Número de alunos no ano lectivo 2022/23:

Nível de Ensino Número de Alunos Ensino Básico - 2.º ciclo 85 Ensino Básico - 3.º ciclo 129 Ensino Secundário 118 Total 332

Número de docentes no ano lectivo 2022/23:

Departamento das Ciências Exactas da Natureza e Tecnologias Departamento das Línguas Departamento das Expressões Departamento das Ciências Humanas e Sociais 23 17 12 14

Actividades extracurriculares que a escola dispôe: Biblioteca, Artes Plásticas, Baú da Leitura, Clube Inglês, Cordofones e Instrumental, Canto Coral, Teatro, Clube Dança, RS4E, Clube Guitarrando, Clube Xadrez, Laboratório Matemática, Jogos Matemáticos, Ponte Esparguete, Eco-escolas, Clube Robótica e Programção, PRER e Clube Viver com Saúde.

Tendo em conta a nossa realidade, o número de alunos e professores, e a nossa oferta educativa diversificada, nós estamos bem e não nos podemos queixar. Mas, sem dúvida, que o que nos falta são as obras na escola, porque falta-nos algum conforto Bento Silva, presidente do Conselho Executivo da Escola D. Lucinda Andrade

É das instituições "mais activas" do concelho de São Vicente

O vice-presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Fernando Góis, reconheceu o papel importante que este estabelecimento de ensino tem junto da população do concelho do Norte da Madeira.

É uma das instituições mais activas do nosso concelho. É uma instituição em que os pais, alunos, docentes e não docentes acabam por interagir com outras, estando sempre presentes em eventos educativos, culturais ou desportivos. É uma instituição que tem sempre a característica de não só ser o local onde se ensina as disciplinas, mas também de estar integrada numa sociedade, contribuindo em diversas iniciativas, e isso é de louvar Fernando Góis, vice-presidente da Câmara Municipal de São Vicente

Também como sendo ex-aluno da escola, que pertenceu à primeira turma do ensino Secundário em São Vicente, Fernando Góis, explica que a nível pessoal é um local que também possui uma importância acrescida para si. "É um local especial, do qual guardo imensas recordações", frisou.

Relembrando esses velhos tempos, o vice-presidente relembra que o aparecimento do ensino secundário no concelho foi um grande marco para aquela cidade do norte da Madeira.

Veio proporcionar uma grande vantagem para a população. Agora existem túneis e a via expresso, mas antigamente não existiam e o facto de uma pessoa ter que ir para o Funchal e fazer aquelas viagens todas as semanas de autocarro pelas estradas antigas, não era fácil. Fernando Góis, vice-presidente do Câmara Municipal de São Vicente

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 - Seminário 'Risco Sísmico e Tsunami no Funchal', com a presença de Pedro Calado e Vitor Prior, na Sala da Assembleia Municipal;

- 9h30 - Cerimónia de abertura do Encontro Regional Seguranet, na Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia

- 10h00 às 13h00 - 1.º encontro interparlamentar do PSD no Parlamento Europeu, no salão nobre da Assembleia Legislativada Madeira:

10h00 - Debate sobre as Regiões Ultraperiféricas da EU, com moderação de Cláudia Monteiro;

12h00 - Sessão de encerramento com a presença de Jaime Filipe Ramos e José Manuel Fernandes;

13h00 - Almoço no Restaurante Il Vivaldi

- 10h00 - Abertura do Workshop Participativo - Aquacultura na Região Autónoma da Madeira, na Direcção Regional do Mar;

- 10h00 às 16h00 - Seminário 'Insularidade - Desafios e Oportunidades para os Jovens', no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal;

CMF promove seminário sobre 'Insularidade – Desafios e Oportunidades para os Jovens' A iniciativa acontece a 10 de Março, entre as 9 e as 16h30, no Salão Nobre da autarquia

- 10h30 - Sílvia Oliveira, autora de dois livros para crianças, 'Super Reikinho e 'Reiki para Crianças e Pais', vai estar presente no âmbito do projeto escolar 'Apresentação do Autor', na Escola Dr. Euletério de Aguiar;

- 11h00 - Encerramento do Evento ‘ Basquetebol na Cidade’, Praça do Povo, com a presença de Pedro Calado;

- 11h00 - Sindicato Democrático dos Professores da Madeira reúne com Jorge Carvalho na sede da secretaria regional de Educação, Ciências e Tecnologia;

- 11h00 - Susana Prada estará numa acção de limpeza de espécies invasoras, onde irá dar a conhecer um novo equipamento adquirido pelo Instituo de Florestas e Conservação da Natureza que vai facilitar a limpeza de grandes áreas.

- 11h30 - CDS-PP realiza uma conferência de imprensa com António Lopes da Fonseca e Ana Cristina Monteiro, na Avenida Arriaga, no Funchal;

- 12h00 - CDU realiza uma iniciativa política para abordar o dramático aumento das ações de despejo na Região, na zona da Nazaré;

- 14h30 - Cerimónia de Encerramento do XXXI Festiva de Teatro Escolar - Carlos Varela, com a apresentação do Livro 'Quarto do Século', de Assunção Varela, no ginásio da Escola Secundária Jaime Moniz;

Festival Carlos Varela entre 6 e 10 de Março na 'Jaime Moniz' O XXXI Festival Regional de Teatro Escolar – Carlos Varela irá se realizar, entre os dias 6 e 10 de Março, na Escola Secundária Jaime Moniz.

- 15h00 - Ordem dos Engenheiros realiza visita técnica à Estação de Tratamento de Água Eng.º Manuel Rafael Amaro da Costa, na Alegria, Funchal;

- 16h00 - Plenário com 20 ex-trabalhadores do Hotel Madeira Palácio para a análise da impugnação da insolvência, no Funchal;

- 16h00 - Palestra "De azul na luta contra o cancro do colorretal" com o Dr. Jorge Fernandes e a Dr.ª Joana Carvão, no salão nobre da Junta de Freguesia de Machico;

Campanha de sensibilização para o cancro colorrectal com palestra amanhã Neste mês de Março assinala-se o mês de sensibilização contra o cancro colorretal e, à semelhança dos anos anteriores, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), lança a Campanha de Sensibilização "HOJE já pensou no seu intestino?", em parceria com o SESARAM, a Câmara Municipal de Machico e a Junta de Freguesia de Machico.

- 16h00 - Sessão de apresentação do projeto de Hospitalização Domiciliária, com a presença de Miguel Albuquerque, no Hospital Dr. Nélio Mendonça;

- 17h00 - Acção formativa 'Cartão Branco à Vida com Ética', no Estabelecimento Prisional do Funchal;

- 18h00 - Bloco de Esquerda promove a acção 'Política no Feminino', com a presença de Guida Vieira, Liliana Rodrigues e Sílvia Vasconcelo, no Hotel Orquídia, no Funchal;

- 18h30 - Apresentação do projecto - piloto do 'Bookstart Madeira' com a presença de Eduardo Jesus, Biblioteca Municipal da Calheta;

Projecto BookStart Madeira arranca amanhã na Calheta Iniciativa prevê a oferta de livros às crianças do concelho nascidas em 2022

- 18h30 - 11.ª edição do ‘Roteiro Geração Madeira’, com presença de Sérgio Gonçalves, na sede do PS-Machico;

- 19h00 - Apresentação do projecto ‘Nós Somos’, da Associação Aura ás Casas do Povo da RAM, com a presença de Rita Andrade, no auditório da Casa do Povo da Camacha;

‘Nós Somos’ apresentado amanhã na Camacha Projecto é da Associação Aura e conta com o apoio do Governo Regional

EFEMÉRIDES:

1797 - Restabelecimento do uso de papel selado em Portugal.

1826 - Morre, com 58 anos, D. João VI. Tem início o governo da regência da infanta Isabel Maria.

1867 - O cientista norte-americano de origem inglesa Graham Bell faz a primeira ligação telefónica.

1927 - É fundada a revista Presença, "folha de arte e crítica", de José Régio, João Gaspar Simões, Branquinho da Fonseca e Edmundo de Bettencourt.

1932 - Sigmund Freud publica "Introdução à Psicanálise".

1937 - É estabelecido o primeiro regime jurídico específico do contrato individual de trabalho, em vigor até 1966.

1961 - O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) inicia a ronda de audiências sobre a situação em Angola.

1963 - Amílcar Cabral, líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), afirma estar disponível para suspender a luta armada se Oliveira Salazar quiser solucionar o problema colonial.

1978 - Primeira greve da função pública, em Portugal.

1979 - É fundada a Federação Portuguesa de Canoagem.

1981 - O escritor português Miguel Torga recebe o Prémio Montaigne, da Fundação Alfred Toepfer de Hamburgo.

1985 - Morre, com 73 anos, o Presidente da URSS Konstantin Chernenko. Mikhail Gorbachev é designado secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética (PCUS).

1993 - Primeiro julgamento de um padre católico, em Portugal. O padre Frederico é condenado a 13 anos de prisão pelo crime de homicídio de Luís Miguel, de 15 anos, e pelo ilícito de homossexualidade com um menor. O presbítero acabaria por fugir da prisão.

2000 - A comissão de inquérito da Organização das Nações Unidas (ONU) para Angola acusa vários chefes de Estado africanos de estarem implicados no tráfico de armas e diamantes com a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

2003 - Os Estados Unidos da América lançam um concurso de 900 milhões de dólares para a reconstrução do Iraque.

2004 - O Tribunal Constitucional devolve ao Governo o diploma que define o contrato individual de trabalho para a função pública.

2005 - Começa a X Legislatura da III República Portuguesa, com a tomada de posse dos 230 deputados eleitos nas eleições de 20 de fevereiro.

2009 - Os ministros das Finanças da União Europeia aprovam o Programa de Estabilidade atualizado de Portugal 2008-2011 dando "luz verde" à estratégia orçamental seguida por Lisboa.

2015 - O Parlamento Europeu aprova, na sessão plenária de Estrasburgo, limites máximos às taxas de utilização de cartões de crédito e de débito em operações de pagamento.

2016 - O Tribunal de Aveiro condena o sucateiro Manuel Godinho a dois anos de prisão efetiva e um vigilante da natureza a dois anos e nove meses, sendo ambos acusados de corrupção no âmbito do caso "Face Oculta".

- O Parlamento aprova as propostas do Bloco de Esquerda para o aumento do abono de família e do complemento social para idosos e do PCP para a criação de uma prestação extraordinária para desempregados.

2017 - É autorizada a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos com 3,9 mil milhões de euros pela Comissão Europeia, após a conclusão de que a operação não constitui um novo auxílio estatal a favor do banco público.

- Parlamento aprova alteração à lei eleitoral autárquica que alarga as quotas para a igualdade de género às listas para as autarquias de menor dimensão.

2019 - Um avião da Ethiopian Airlines despenha-se pouco depois de descolar de Adis Abeba, Etiópia, causando a morte às 157 pessoas que estavam a bordo.

2020 - Covid-19: Portugal suspende todos os voos para todas as regiões de Itália por 14 dias, até ao dia 24 de março, devido ao novo coronavírus.

2021 - Covid-19: A Noruega anuncia a suspensão, como medida preventiva, de vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca, seguindo o exemplo de outros países, que tomaram idêntica decisão com receio de efeitos secundários. No dia seguinte, a Dinamarca toma a mesma decisão.

2022 - O rabino e líder da comunidade judaica do Porto, Daniel Litvak, é detido pela Polícia Judiciária, no âmbito de uma investigação a alegadas ilegalidades na emissão de certificados de nacionalidade para judeus sefarditas.

PENSAMENTO DO DIA: