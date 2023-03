Recluso cansado de esperar por transferência pega fogo a cela da cadeia do Funchal

No início desta semana, um recluso revoltou-se e pegou fogo à sua cela no Estabelecimento Prisional do Funchal.

Através desta acção, o detido, que é natural dos Açores, teve como intenção protestar com a demora do seu pedido de transferência para uma prisão na sua terra natal.

De acordo com o que o DIÁRIO conseguiu apurar, a situação ocorreu, esta segunda-feira, quando o homem, que tem um passado ligado a tráfico e ao consumo de estupefacientes, teve uma primeira atitude de insubordinação na altura do encerramento geral das celas, que acontece pelas 19 horas, recusando a dirigir-se para o calabouço.

Mais tarde, cerca de 15 minutos depois de os guardas prisionais terem conseguido encaminhá-lo para interior da cela, o detido ateou fogo ao colchão, dando assim origem ao incêndio.

Apesar de todo o aparato e risco inerente, as chamas foram rapidamente extintas pelos guardas prisionais, não tendo provocado constrangimentos de maior, a não ser ao próprio recluso que ficou com umas ligeiras queimaduras na mão e na orelha. No entanto, sabe-se também que o incêndio provocou bastante ansiedade, nervosismo e inquietação da restante população reclusa.

Quanto ao recluso, que já é reincidente, foi transferido para outra cela, onde vai agora aguardar pelos trâmites do processo interno e da queixa-crime, que o irá obrigar a responder criminalmente em tribunal pela danificação de bens públicos.