Detidos no Estabelecimento Prisional do Funchal recebem formação sobre ética

Acção formativa 'Cartão Branco à Vida com Ética', iniciativa que visa promover valores para a vida com ética, irá levar esses ensinamentos aos detidos na prisão da Cancela.

De acordo com nota da Direção Regional de Desporto, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED) e o Núcleo de Árbitros de Futebol da Região Autónoma da Madeira, promovem amanhã, sexta-feira, das 17h00 às 18h00, no Estabelecimento Prisional do Funchal, uma acção de formação.

Uma iniciativa que contará com a presença do coordenador do PNED, Carlos Lima, e do ex-árbitro de futebol de categoria internacional, embaixador do PNED e membro do Conselho Nacional do Desporto, Duarte Gomes.