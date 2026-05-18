Seguro defende "educação para a música" no Dia Internacional dos Museus

O Presidente da República defendeu hoje a necessidade de "educação para a música" desde o ensino básico e ao longo da vida, durante uma visita ao Museu Nacional da Música, em Mafra, no Dia Internacional dos Museus.

António José Seguro não quis falar aos jornalistas à margem desta visita, em que esteve acompanhado pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes.

À saída, questionado, enquanto caminhava, sobre a polémica em torno da utilização da Base das Lajes pelos Estados Unidos da América no contexto da guerra contra o Irão, respondeu: "Falaremos oportunamente".

O chefe de Estado visitou durante cerca de uma hora o Museu Nacional da Música, instalado desde 2025 no Palácio Nacional de Mafra, no distrito de Lisboa.

"Queria aproveitar a oportunidade para vos falar da necessidade de uma educação para a música", afirmou, numa curta intervenção, no fim da visita.

"Nem todos podemos ser compositores, intérpretes ou executantes, mas podemos gostar de música e sabemos bem como ela pode melhorar as nossas vidas", argumentou.

António José Seguro referiu que "há cerca de um mês e meio morreu o maestro e compositor Álvaro Cassuto, que dirigiu orquestras em todo o mundo e foi um notável divulgador da música portuguesa, junto de públicos novos e de públicos tradicionais".

O Presidente da República lamentou que compositores como Luís de Freitas Branco, João Domingos Bomtempo, Joly Braga Santos ou Carlos Seixas, "figuras tutelares" da cultura portuguesa, não sejam "figuras populares" nas escolas do país.

"Ensinar a ouvir música é uma coisa que também se aprende neste museu. Devia aprender-se pela vida fora, desde a escola mais básica", defendeu.

O chefe de Estado considerou que visitar o Museu Nacional da Música é "uma experiência notável e enriquecedora" e "pode também ajudar a criar uma paixão pela música".

"Os museus são também instrumentos para a paixão e para a alegria da experiência da arte e da cultura, e do conhecimento dos outros. É por isso que também festejamos nesta data o conhecimento dos outros e a partilha desse mesmo conhecimento", acrescentou.

Antes, a ministra Margarida Balseiro Lopes destacou montantes de investimento já anunciados pelo Governo PSD/CDS-PP para o setor da cultura e em particular para o património cultural: 243 milhões de euros no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com 114 milhões para os museus e monumentos, dos quais cerca de 7 milhões para o Museu Nacional da Música.

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto salientou também a linha de investimento de um milhão de euros, a lançar em outubro, para projetos de serviços educativos na rede de museus.