No próximo dia 12 de Março, domingo, o Sindicato dos Professores da Madeira comemora o seu 45.º aniversário e, para assinalar a data irá promover um concerto com a Orquestra Clássica da Madeira, que terá como solista convidada a fadista Katia Guerreiro e o maestro Francisco Loreto.

No entanto, os bilhetes já se encontram esgotados, deixando bastante satisfeito o director artístico, Norberto Gomes.

A Orquestra Clássica da Madeira está profundamente agradecida ao seu público pela sua aderência. A realização deste concerto comemorativo para o Sindicato dos Professores da Madeira representa para a Orquestra Clássica da Madeira um excelente exemplo de parceria. Um concerto que tem por objetivo acima de tudo brindar aos professores pelo seu excelente trabalho que desempenham na formação das crianças e jovens e na construção dos cidadãos do futuro; bem como brindar ao público em geral que tanto tem acarinhado a Orquestra com a sua presença nos concertos. Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira

O repertório para este concerto recaiu no Fado, pois Norberto Gomes explica que é por ser "uma expressão musical tipicamente portuguesa, que exprime e reflecte a alma de um povo que desbravou o mundo".

Dessa modo, o público será brindado com a voz da Katia Guerreiro, que é conhecida como uma das fadistas mais importantes do novo milénio e por, acima de tudo, ser uma embaixadora do fado e de Portugal nos mais variados círculos culturais internacionais, tendo já tido oportunidade de actuar em prestigiadas salas de todos os continentes e nos mais importantes festivais de músicas do mundo.