Projecto BookStart Madeira arranca amanhã na Calheta

A Biblioteca Municipal da Calheta vai acolher esta sexta-feira, 10 de Março, o arranque do projecto BookStart Madeira, iniciativa que visa a oferta de livros a crianças em idade pré-escolar.

A partir das 18h30, terá lugar uma sessão de histórias e músicas para bebés. Na ocasião, cerca de 50 crianças do concelho, nascidas em 2022, vão receber os primeiros conjuntos de dois livros. A estreia do projeto contará com a presença do secretário regional de Turismo e Cultura, do director Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, do presidente da autarquia e de representantes da Universidade da Madeira.

O projecto resulta de uma parceria entre a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM) e o projecto Sons em Família.

A iniciativa adapta à Região Autónoma da Madeira o projeto Bookstart, implementado com no Reino Unido e entretanto replicado em mais de 30 países de todo o mundo. A finalidade imediata consiste em oferecer livros, favorecendo as práticas de promoção de leitura a crianças em idade pré-escolar. Ao fim de 5 anos de acompanhamento, cada criança deverá acumular em casa um conjunto de seis livros oferecidos ao abrigo do projeto.

As ofertas às famílias, concretizadas com o apoio das autarquias locais e bibliotecas municipais, acontecerão em três momentos: 1.º, 3.º e 5.º ano de vida.

A iniciativa conta ainda com a parceria da Universidade da Madeira, que irá conduzir ao longo do projeto um estudo científico de longa duração sobre práticas de leitura junto destas crianças e respetivos meios familiares.