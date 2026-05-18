Burla com postais-prémio chegou à Madeira há 33 anos

Corria o ano de 1993 quando uma burla ‘escalou’ em Portugal continental e rapidamente chegou também à Madeira. Este esquema chegava através de um postal, que prometia prémios muito tentadores.

Um televisor a cores, um automóvel, um milhão de escudos, um relógio com um diamante verdadeiro e uma aparelhagem eram alguns dos prémios anunciados num postal que era colocado no correio e que vinha com o nome do residente na casa.

No postal era pedido que se enviasse um cheque no valor de 1.750 escudos para determinada morada, localizada na Bélgica ou Tunísia, para saber qual seria o prémio final a ser atribuído. “Temos conhecimento que recentemente comprou um produto, participou num concurso ou num jogo publicitário por correspondência”. Era esta a frase que constava do postal e que servia de ‘engodo’ para a burla.

O dinheiro que era requerido era descrito como sendo para despesas de seguro, porte e embalagem.

As denúncias não tardaram a chegar à Defesa do Consumidor, por lesados. Foi aí que se percebeu que esta burla era feita “por localidades” e que, nessa altura, a Madeira era o alvo.