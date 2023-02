Festival Carlos Varela entre 6 e 10 de Março na 'Jaime Moniz'

O XXXI Festival Regional de Teatro Escolar – Carlos Varela irá se realizar, entre os dias 6 e 10 de Março, na Escola Secundária Jaime Moniz.

Nesta edição, cinco escolas apresentam os seus trabalhos a concurso com alunos com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos.

No festival são atribuídos os prémios de Melhor actor, Melhor actriz, Melhor sonoplastia, Melhor encenação, Melhor texto, Melhor realização plástica e Prémio Carlos Varela. São ainda atribuídas menções honrosas e louvores, de acordo com os trabalhos e temáticas apresentadas. O grupo vencedor do Prémio Carlos Varela (melhor coletivo) terá oportunidade de apresentar o seu trabalho no Teatro Municipal Baltazar Dias a 12 de Maio, graças ao protocolo celebrado entre a escola que acolhe o Festival e a Câmara Municipal do Funchal, através da direcção do 'Baltazar Dias'.

O painel de jurados é constituído por Ana Amaro, Assessora de Relações Públicas e Marketing, da Câmara Municipal do Funchal; Catarina Faria, Programadora do Teatro Municipal Baltazar Dias; Eduardo Luíz, Presidente da Associação Teatro Experimental do Funchal; Maria José Varela Costa, Presidente da Associação Contigo Teatro; Diogo Correia Pinto, Coordenador do Curso Profissional de Teatro do Conservatório – Escola Profissional das Artes – Engº Luíz Peter Clode.

Durante a semana, os alunos são convidados a participar em debates e workshops para aprofundar áreas afins às artes do espextáculo.

Como grupos convidados, contá com a presença do 2.º ano do Curso Profissional das Artes do Espetáculo - Interpretação do CEPAM com a apresentação da peça 'O Ensaio' de André Tecedeiro. Um outro grupo de alunos do Curso Básico de Teatro do CEPAM, Os Bosnaitos, atuará com a peça 'A Rainha Deslumbrada', criação de Diogo Pinto do CEPAM.

A cerimónia de encerramento ocorrerá pelas 14h30, no dia 10 de Março, com a apresentação do livro 'Quarto de Século' de Assunção Varela, pelo professor Agostinho Soares. Segue-se o Projecto 'Companhia 48' coordenado por Xavier Miguel e Pedro Monteiro, uma parceria entre a Associação de Teatro Bolo do Caco e o Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família.

Por fim, o momento esperado por todos os concorrentes: a entrega de prémios, menções honrosas e louvores.