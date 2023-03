Quatro escolas da Madeira juntaram-se para celebrar Dia da Mulher com música

A Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos deu o mote e outros estabelecimentos de ensino seguiram o exemplo. Ao som da música de Cyndi Lauper, 'Girls just wanto to have fun', Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas e a Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares dançaram para celebrar o Dia Internacional da Mulher.

De acordo com nota à imprensa, os alunos, pessoal docente e não docente tiveram como intuito "relembrar que é um dia sobre o qual todos devemos reflectir acerca dos direitos humanos, da coragem e da determinação das mulheres e da violência que, infelizmente, continua a ser exercida sobre as mesmas".