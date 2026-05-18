JPP acusa PSD/CDS de fazerem ao Lidl o que têm feito com a linha ferry

O JPP desafiou, hoje, Miguel Albuquerque a “descer à terra, a trabalhar e governar com base nas dificuldades das famílias, de quem trabalha, da classe média e dos jovens, que todos os dias enfrentam uma realidade constantemente negada pelo presidente do Governo Regional”. Élvio Sousa apontou que a “Madeira tem um problema estrutural grave com o custo de vida, a carga fiscal, os salários e a inflação, uma questão que se tem agravado com os governos de Miguel Albuquerque”.

Numa iniciativa no Mercado dos Lavradores, o líder do partido explicou que, tal situação deve-se "em primeiro lugar, a um modelo de governação que se esquiva de falar dos problemas concretos das pessoas e passa o tempo a olhar para os recordes na economia." Além disso, considera que "tem faltado coragem política para enfrentar lobbies e avançar com medidas para libertar setores vitais da economia e torná-los mais competitivos, com mais concorrência, e isso teria impacto directo na redução do custo de vida, na inflação e no crescimento dos salários".

A título de exemplo, Élvio Sousa apontou a situação da linha ferry e o bloqueio à entrada na Região de outras cadeias de distribuição alimentar, como o Lidl.

O PSD/CDS, Miguel Albuquerque e José Manuel Rodrigues, que enquanto líder do CDS prometeu o ferry aos madeirenses, mas agora que está no Governo anda calado, têm ignorado estes temas, de forma premeditada, para não tocarem em interesses instalados. Este travão à concorrência em sectores-chave da economia tem impedido uma economia baseada na concorrência de preços, transferindo para as pessoas o custo brutal deste protecionismo. Esta fatura está a ser paga pelas famílias, trabalhadores, classe média e jovens. PSD/CDS estão a fazer ao Lidl, uma cadeia de distribuição com transporte de carga próprio, o que têm feito com o ferry Élvio Sousa

Na opinião de Élvio Sousa é este modelo económico que explica o problema estrutural da Madeira com o custo de vida, uma carga fiscal elevada, os salários baixos e a inflação alta. “A Madeira cobra o IVA mais elevado de todas as regiões ultraperiféricas da Europa, tem a inflação mais alta do país e os ordenados mais baixos”, sintetiza. “Isto é grave, e é disto que PSD/CDS não falam.”

“As estatísticas oficiais, publicadas há uma semana, confirmam todos estes dados. Os salários reais, descontada a inflação cresceram, em média, apenas 0,6% na Madeira, enquanto no continente 2,7%, uma diferença brutal. Depois ouvimos o presidente do Governo a se descartar, dizendo o óbvio, que o turismo pressiona a inflação, pois claro, qualquer pessoa sabe que os madeirenses pagam o custo de vida como se eles também fossem turistas, mas Miguel Albuquerque mentiu ao referir que a inflação estava a ser pressionada apenas pela restauração e o alojamento local, tendo se esquecido de olhar para a inflação nos produtos alimentares, que está nos 4,1% e na saúde 4,3%, mas falou apenas na restauração como se os madeirenses também não tivessem direito a ir a um restaurante, como se isso fosse um luxo apenas acessível aos senhores do governo.”

O secretário-geral do JPP lamenta que o Governo PSD/CDS continue a “chumbar” as propostas do partido para reduzir o IVA, alargar o subsídio de insularidade a todos os trabalhadores do privado, regular o preço do gás, implementar a linha marítima por ferry para trazer concorrência ao transporte de mercadorias, baixar o preço dos bens e acabar com os “atrasos crónicos silenciados” na entrega da carga.