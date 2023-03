Campanha de sensibilização para o cancro colorrectal com palestra amanhã

Neste mês de Março assinala-se o mês de sensibilização contra o cancro colorretal e, à semelhança dos anos anteriores, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), lança a Campanha de Sensibilização "HOJE já pensou no seu intestino?", em parceria com o SESARAM, a Câmara Municipal de Machico e a Junta de Freguesia de Machico.

Esta é "uma campanha de prevenção dirigida à sociedade, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do cancro colorretal", friasa uma nota da LPCC.

Desta forma, decorre uma palestra denominada "De azul na luta contra o cancro do colorretal", com os especialistas médicos Jorge Fernandes e Joana Carvão, amanhã, 10 de Março, a partir das 18h00, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Machico.

Os próximos eventos serão no dia 17 no Porto Santo e no dia 24 no Funchal.