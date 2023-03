'Gonçalves Zarco' visita escolas do 1.º ciclo

O projecto 'AltamenteGZarco.come' - desenvolvido pelos alunos tutores juniores da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal - irá percorrer alguns estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo da Região.

A iniciativa visa implementar "um conjunto de estratégias facilitadoras do processo de integração e de socialização dos discentes recém-chegados à escola, por forma a promover o seu sucesso escolar".

Com efeito, a equipa coordenadora do referido projecto e os tutores juniores estão a desenvolver um conjunto de actividades - de áreas disciplinares diversas e dos projectos 'Para Além da Matemática' e 'Ler Com Amor' - junto de algumas escolas do 1.º ciclo da sua aérea geográfica, "com o intuito de preparar a transição dos alunos do 4.º para o 5.º ano de escolaridade".

Até ao momento já foram visitadas as escolas de Santo Amaro, Externato Princesa D. Amélia, Nazaré, Ajuda, Areeiro e Lombada, proporcionando aos alunos das escolas anfitriãs actividades no âmbito da experimentação científica, de cariz lúdico-desportivo, jogos matemáticos, momentos recreativos e conto de histórias, dando a conhecer um pouco do trabalho que é desenvolvido na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

O presidente do conselho executivo da escola visitante, professor Ricardo Barcelos, tem acompanhado a comitiva de professores e alunos tutores juniores, dialogando com os alunos e respectivos professores titulares, esclarecendo dúvidas e procurando minimizar os anseios decorrentes do processo de transição de ciclo.