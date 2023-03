As situações de violência contra profissionais de saúde aumentaram 70% em 2022 face a 2021, tendo a PSP registado 1.632 ocorrências, indicou hoje aquela polícia, quando se assinala o primeiro aniversário do Programa Saúde em Segurança.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública refere que em 2022 se registaram mais 671 ocorrências de violência contra profissionais de saúde do que em 2021.

Segundo a PSP, a violência psicológica representa o principal tipo de violência, ao estar presente em 69% das ocorrências, seguindo do assédio moral (13% das situações), violência física (10%) e a violência contra o património dos profissionais ou das instituições (7%).

A PSP sublinha que este aumento do número de registos é "o reflexo do trabalho que tem vindo a ser feito junto das instituições, quer na sensibilização para o reporte das situações de violência, quer na implementação de circuitos de registo destas ocorrências".

A polícia salienta que algumas instituições onde apenas existiam registos esporádicos por parte dos profissionais passaram a registar de forma regular todos os episódios na plataforma dedicada da Direção-Geral da Saúde.

Os dados da PSP foram divulgados por ocasião do primeiro aniversário do Programa Saúde em Segurança, que se assinala na sexta-feira, uma iniciativa de policiamento de proximidade orientado para o setor da saúde e cuja criação foi preconizada no Plano de Ação para a Prevenção da Violência no Setor da Saúde.

Este programa, de acordo com a PSP, tem como objetivos "prevenir e monitorizar a ocorrência de episódios de violência no Sistema Nacional de Saúde (SNS), promover uma cultura de segurança no SNS, fomentar a criação de parcerias ao nível regional e local, promover formação para polícias, bem como para profissionais de saúde e incrementar a visibilidade policial junto dos centros hospitalares".

Cerca de 80% das unidades hospitalares e centros médicos pertencentes à estrutura do SNS encontram-se na área de responsabilidade da PSP.

"A ação policial junto dos centros hospitalares, inserida num contexto preventivo, é efetivada quer através da realização de ações de sensibilização aos profissionais de saúde - onde são dados vários conselhos de segurança que devem ser tidos em conta aquando do atendimento presencial e das visitas ao domicílio pelos profissionais de saúde -- quer através do reforço da visibilidade policial junto das unidades hospitalares", refere ainda aquela força de segurança.

Para assinalar o primeiro ano deste programa será realizado um fórum 'online', no dia 17 de março, destinado aos pontos focais da PSP e do SNS com o objetivo de efetuar um balanço das iniciativas realizadas ao longo deste primeiro ano de programa, bem como debater e definir agenda para o ano de 2023.