‘Nós Somos’ apresentado amanhã na Camacha

O projecto ‘Nós Somos’ da Associação Aura será apresentada esta sexta-feira, 10 de Março, às Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira. A cerimónia, a decorrer no auditório da Casa do Povo da Camacha, contará com a presença da secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade.

'Nós Somos…' consiste num livro digital, a distribuir por todas as Casas do Povo, com o objectivo de divulgar e preservar a identidade musical da Região Autónoma da Madeira, transmitida através dos seus instrumentos tradicionais (braguinha/machete, rajão e viola d’arame).

O projecto, apoiado pelo Governo Regional, abrange vários géneros musicais, desde o mais tradicional, até ao pop/rock e metal progressivo sinfónico, apelando a públicos diversificados.