Cirurgia Geral abordada no Programa Clínico do SESARAM

Decorreu, ontem, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, a apresentação do segundo tema do programa clínico, integrado nas comemorações dos 50 anos do hospital.

O tema 'Bloco Operatório e Cirurgia Robótica' incidiu sobre a área cirúrgica e abordou, a história da cirurgia na Região, a actualidade e a cirurgia robótica e a formação de internos em cirurgia.

O programa contou com as apresentações dos médicos de cirurgia geral, Miguel Pestana, Miguel Reis e Maria José Gomes e evidenciou, o processo evolutivo, a qualidade e o rigor, que ao longo dos anos permitiu uma melhor resposta às necessidades da população.

As intervenções centradas no passado, no presente e no futuro, demonstraram as modificações realizadas no Serviço de Saúde, a integração das novas tecnologias, a digitalização, os principais marcos e a evolução da cirurgia e da formação na área da saúde.