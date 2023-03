Criança autista vítima de bullying na Escola de Santa Cruz

Uma criança autista foi vítima de bullying, por parte dos seus colegas, na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.

Conforme é possível verificar no vídeo que tem sido amplamente divulgado nas redes sociais - e do qual o DIÁRIO teve o cuidado de desfocar as imagens e remover o som de forma para proteger a identidade dos menores envolvidos - o estudante em causa não só é insultado como também é empurrado por alguns dos seus colegas. Além disso, também é visível nas imagens, que os jovens agressores retiram um dos seus sapatos, atirando em seguida contra a criança.

Contactada várias vezes pelo DIÁRIO, a direcção do estabelecimento escolar não se pronunciou sobre o assunto em questão.