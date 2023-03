Festival Carlos Varela já mexe com a escola Jaime Moniz

O XXXI Festival Regional de Teatro Escolar – Carlos Varela teve inicio esta manhã e decorrerá até dia 10 de Março, na Escola Secundária Jaime Moniz.

O projecto consiste num concurso com grupos de teatro de todas as escolas da Região, sendo que os alunos têm idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos.

O painel de jurados é constituído por Ana Amaro, Assessora de Relações Públicas e Marketing, da Câmara Municipal do Funchal; Catarina Faria, Programadora do Teatro Municipal Baltazar Dias; Eduardo Luíz, Presidente da Associação Teatro Experimental do Funchal; Maria José Varela Costa, Presidente da Associação Contigo Teatro; Diogo Correia Pino, Coordenador do Curso Profissional de Teatro do Conservatório – Escola Profissional das Artes – Eng.º Luíz Peter Clode.

Durante esta semana, os alunos são convidados a participar em debates e workshops para aprofundar áreas afins às artes do espectáculo.

Os grupos de teatro das escolas que irão estar presentes neste projecto são a EBS Ponta do Sol; EBS Padre Manuel Álvares; EBS Porto Santo; EB23 Santo António e Curral das Freiras e ES Jaime Moniz.

Como grupos convidados, contam com a presença do 2.º ano do Curso Profissional das Artes do Espetáculo – Interpretação do CEPAM com a apresentação da peça ‘O Ensaio’ de André Tecedeiro. O grupo de alunos do Curso Básico de Teatro do CEPAM Os Bosnaitos que actuará com a peça ‘A Rainha Deslumbrada’, com criação de Diogo Pinto do CEPAM.

A cerimónia de encerramento decorre no dia 10 de Março, pelas 14h30 no ginásio da ESJM.