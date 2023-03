Cerca de 500 já assinaram manifesto pela evocação dos 50 anos do 25 de Abril na Madeira

Perto de meio milhar de pessoas já assinaram o manifesto pela evocação na Madeira do 50.º aniversário do 25 de Abril, revelou hoje a comissão organizadora das comemorações, dando ainda conta que agendou uma reunião-geral dos subscritores.

O encontro realiza-se na próxima quarta-feira, 15 de Março, no auditório da sede do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM), sita ao número 22 da Calçada da Cabouqueira, no Funchal, das 18 às 20 horas.

"O objectivo da reunião é não só apresentar o processo e a organização, mas principalmente auscultar as sugestões dos envolvidos", explica a comissão em comunicado de imprensa.

A mesma nota dá conta que já foi criada uma página na internet sobre o evento, que conta também com um logótipo da autoria de Agostinho Barros, mestre em Gestão Cultural e membro da equipa coordenadora.

As actividades da comissão também podem ser seguidas no Facebook e no Instagram.

Refira-se ainda que no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, estão a ser concretizadas parcerias com diversas entidades, sendo uma delas o 'Secreenings Funchal'.

Assim nos dias 17 e 18 deste mês, das 21 às 23 horas, no cinema NOS Fórum Madeira, está prevista a projecção do filme 'Guerra'.

Trata-se de uma uma película de José Oliveira e Marta Ramos, que encena a dura convivência da personagem de um ex-combatente, habitante de Lisboa, com os fantasmas da guerra colonial portuguesa. Este drama estreou no Doclisboa 2020. .

Também a 24 e 25 de Março, das 21 às 22h40, no cinema NOS Fórum Madeira, está prevista a projeção do filme 'O que podem as palavras', das realizadoras Luísa Marinho e Luísa Sequeira. A sessão do sábado, 25, contará com a presença das realizadoras, para uma conversa com o público moderada por Ana Salgueiro.