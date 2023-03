Acidente no Pilar causa danos materiais

Duas viaturas colidiram há instantes no cruzamento do Caminho do Pilar, no Funchal, numa zona onde têm ocorrido acidentes com bastante frequência.

Aparentemente deste acidente não resultaram feridos, apenas danos materiais nos automóveis envolvidos, tal como ilustra a fotografia.

De referir que vários dos acidentes registados nesta zona ocorrem porque muitos condutores confundem aquela falsa rotunda com uma placa de sentido giratório, ignorando a sinalização de obrigação de cedência de prioridade, neste caso, para os veículos que entram e saem para a Avenida da Liberdade.