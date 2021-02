Primeira 'Digital Nomad Village' da Madeira abre amanhã na Ponta do Sol

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, preside amanhã, dia 18 de Fevereiro, à abertura oficial da primeira Digital Nomad Village, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol. Um espaço idealizado e totalmente concebido para receber nómadas digitais.

A Digital Nomad Village é um projecto piloto único no mundo, inserido no 'Digital Nomads Madeira Island', um conceito desenvolvido pela Secretaria Regional da Economia através da StartUp Madeira.

O projecto nasceu de um evento sobre trabalho remoto - 'Future of Work Portugal' – apoiado Startup Madeira, que envolveu mais de 800 participantes, em Setembro do ano passado. Desde esse momento, o Governo Regional da Madeira, envolvendo vários parceiros públicos e privados, tem disponibilizado todos os meios para posicionar a Região no mapa dos nómadas digitais, aproveitando a tendência global do crescimento do teletrabalho.

Actualmente, a Startup Madeira contabiliza 4.376 inscritos, oriundos de cerca de 90 países, com interesse em viver e trabalhar na Madeira.

Na ocasião, será também celebrada uma parceria entre a Secretaria Regional da Economia, a StartUp Madeira e a NOS Madeira, um dos cinco parceiros oficiais do projecto (NOS Madeira, Stay Madeira Island, Cowork Funchal, Estalagem da Ponta do Sol e Centro Cultural John Dos Passos).

