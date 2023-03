Sindicato desmente Horários do Funchal

O Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) desmente o Conselho de Administração dos Horários do Funchal, dizendo "não existiu qualquer reunião, no passado dia 9 de Março, entre as partes que visasse um Acordo de Revisão Empresarial até porque o SNMOT não negoceia nem outorga quaisquer acordos empresariais, o que negoceia e outorga são Convenções Colectivas".

"Como a Administração dos HF bem sabe, a reunião que existiu no dia 9 de Março foi a pedido desta à DRTAI. A aludida reunião apenas serviu para se discutir o teor do aviso prévio de greve, nomeadamente quanto à questão relacionada com os serviços mínimos a prestar durante o período da greve anunciada", referiu através de um comunicado de imprensa.

E acrescenta: "Sem prejuízo do entendimento que a administração a HF faz quando afirma que o SNMOT tem uma posição intransigente. Relembramos que o SNMOT fez variadíssimas propostas para acordo que foram sempre rejeitadas pela administração dos HF com a justificação (na altura) que estava impedida pelo despacho ministerial em proceder a atualizações salariais acima dos 5,1% na massa salarial dos seus trabalhadores".

Referiu ainda que "o SNMOT, apesar de ter explicado à administração da HF que esse despacho não lhes era aplicável, aceitou ainda assim a proposta de actualização salarial apresentada por esta com a condição do subsídio de alimentação ser actualizado por forma a compensar os valores então apresentados, aproximando-se por esta via dos 7,8%, respeitando-se desta forma a decisão dos trabalhadores".

Na opinião do SNMOT, não ficaria nada mal à administração da HF ser coerente no seu discurso e tentar não influenciar a opinião pública com afirmações que, da forma em como são produzidas, apenas servem para a orientar num certo e determinado sentido. Por esse motivo, a administração da HF não pode - de forma descontextualizada - dizer de ânimo leve que a proposta de actualização apresentada pelo SNMOT no subsídio de alimentação corresponde a 33,33%, e que é muito acima da inflação". Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores

O SNMOT reconhece que o aumento percentual proposto no subsídio de alimentação se situa bem acima do valor percentual da inflação verificada em 2022, e reitera a sua disponibilidade (agora de forma pública) para retirar a sua proposta de aumento de 33,33% no subsídio de alimentação, em troca da actualização salarial de 7,8% que foi o valor da inflação registada. Desta forma o valor da inflação registada em 2022 não é ultrapassado e fica-se assim em sintonia com a administração da HF quanto a esse valor". Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores

E interroga: "Se noutras empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Sector Empresarial do Estado foi possível atingirem-se acordos, porque não é possível atingir-se um acordo na HF?".

O SNMOT disse ainda que se congratula com o facto de a administração da HF "já não invocar o despacho ministerial para justificar a não aceitação da proposta apresentada pelo SNMOT, concordando desta forma com o que sempre dissemos, ou seja, que o referido despacho não se aplicava à Horários do Funchal".

"Agora, pelos vistos, a desculpa já é outra", sustentou.

E concluiu: "Ao contrário do afirmado pela administração da HF, quem tem prejudicado os trabalhadores tem sido a própria ao não actualizar condignamente os seus salários e prepara-se também – ao não o fazer - prejudicar todos os utentes da Horários do Funchal com a greve já anunciada. Mas numa coisa o SNMOT concorda com os HF, ainda é possível chegar-se a um entendimento entre as partes. O SNMOT está, como sempre esteve, disponível para o efeito".