Livro recuperado com mais de 500 anos apresentado na Paróquia de Machico

Esta tarde foi apresentado ao público pela coordenadora nacional do Projecto VINCULUM, Maria de Lurdes Rosa, o livro do século XVI que foi restaurado.

O projecto VINCULUM promoveu e custeou a conservação e restauro do "Tombo I" da Paróquia de Machico (Madeira), que contém informação sobre as missas mandadas rezar pelos instituidores de vínculos naquela paróquia ao longo do século XVI.

Esta iniciativa dá continuidade à intervenção do projecto na conservação e restauro de património arquivístico, já anteriormente concretizada no restauro de um importante fundo documental do Juízo dos Resíduos e Provedoria das Capelas da Madeira, em colaboração com a Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira.

O evento contou com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás e do pároco de Machico, Manuel Ramos.