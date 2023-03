Bernardo Sousa obrigado a desistir no Rali Serras de Fafe

O piloto madeirense Bernardo Sousa abandonou hoje o Rali Serras de Fafe, primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), e que integrou este ano o Campeonato da Europa da modalidade.

Ao volante do Citroen C3 Rally 2, e acompanhado com a navegadora Inês Veiga, Bernardo Sousa 'despediu-se' da competição na 13.ª prova especial, e quando faltavam quatro para o final da competição.

"Infelizmente fomos obrigado a desistir. Acertámos numa árvore e acabamos por danificar um cubo da roda, pelo que estamos fora” Bernardo Sousa nas suas páginas nas redes sociais

“Resta-me agradecer a todos o apoio, pois têm sido incansáveis e sem dúvida que esse apoio faz-nos continuar e olhar para a frente com sorriso e motivação para fazer mais e melhor. Até breve." concluiu.

De referir que o piloto insular terminou o dia de ontem no 17.º posto no Campeonato de Portugal de Ralis e depois de ter inúmeros problemas. "Dia terminado. Não da melhor maneira, infelizmente tivemos de desistir e vamos continuar amanhã (hoje) o Super Rally. Tivemos dois furos que nos obriga a desistir. Também o dia foi bastante duro“, referiu o piloto ainda final do dia de ontem.

Já hoje e à entrada para a 13.ª prova especial, 'Lameirinha 1' a dupla portuguesa ocupava o 48.º posto da geral e a 10.ª posição no CPR.

No que concerne às contas finais Hayden Paddon/John Kennard ao volante de um Hyundai i20 N Rally2 foram os grandes vencedor da prova portuguesa com a dupla norueguesa Mads Ostberg e Patrik Barth (Citroën C3 Rally2) a ficarem com o segundo lugar, a 10.7 segundos do vencedor, enquanto Georg Linnamäe/James Morgan (Hyundai i20 N Rally2) fecharam o pódio a 27.5 segundos de Paddon.

No que concerne ao CPR Craig Breen e James Fulton estrearam da melhor. Ao volante do Hyundai i20 N Rally2 o irlandês veio a festejar a vitória com 1.35,5 minutos de vantagem para Miguel Correia e Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) que foram segundo. Ricardo Teodósio/José Teixeira ( Hyundai i20 N Rally2) viriam a ficar no terceiro lugar a 3.48,4 do vencedor.