Circulação rodoviária na Via 25 de Abril estará interrompida amanhã

A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido à instalação de equipamentos de bombagem de esgotos, torna-se necessário interromper a circulação rodoviária na Via 25 de Abril, no segmento entre o Largo Severiano Ferraz e a Rua do Ribeirinho da Pena, amanhã, quinta-feira, 2 de Março, entre as 21h e as 6h.

Como alternativa, deverá ser utilizada a Rua 5 de Outubro ou a Rua da Ribeira de João Gomes.