Bombeiros de prevenção em filmagens do ‘Star Wars’

Seis elementos da equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses estão hoje de prevenção nas filmagens do filme ‘Star Wars’ em diversos locais da Região Autónoma da Madeira.

Tal como o DIÁRIO noticiou, as filmagens para a produção do 'Star Wars' tiveram início este sábado, na Ponta de São Lourenço.

De acordo com o jornal Público, as filmagens dizem respeito a 'The Acolyte', uma produção Star Wars que se desenrola "cerca de um século antes dos acontecimentos do 'Episódio I- A Ameaça Fantasma', e conta com Amandla Stenberg e Lee Jung-jae como protagonistas.