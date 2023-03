Três condutores detidos com álcool no Porto Santo

Uma mulher e dois homens foram detidos na ilha do Porto Santo por condução sob efeito de álcool.

Segundo um comunicado emitido pelo Comando Regional da PSP, as detenções ocorreram entre os dias 7 e 12 de Março, através da Esquadra Policial do Porto Santo.

Neste mesmo período a PSP interceptou uma cidadã de nacionalidade portuguesa, de 47 anos por tráfico de estupefacientes, tendo apreendido 1,17 gramas de drogas sintéticas e ainda 500 euros em notas, “por suspeitar estar relacionado com o tráfico de estupefacientes”.

Seguem-se as diligências de inquérito subsequentes à investigação, tendo a cidadã sido sujeito a Termo de Identidade e Residência.

A Polícia de Segurança Pública alerta para os excessos do consumo de álcool, “tendo em conta que é uma das principais causas de acidentes rodoviários e, não raras vezes, com desfechos trágicos com mortes e feridos graves, que deixam sequelas para toda a vida”.

“As drogas sintéticas apreendidas têm sido associadas a episódios de descompensação psíquica, sendo o seu efeito nocivo para a saúde mental e física, estando o Comando Regional da Madeira atenta a este fenómeno”, sublinha.